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Индонезия и Палау проведут переговоры о разрешении вопроса морской границы

Политика

Начало переговорам о морской границе было положено во время встречи президентов двух стран

Денпасар, Индонезия, 30 октября 2018, 13:40 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с президентом Палау Томасом Ременгесау в кулуарах Our Ocean Conference 2018 на Бали, сообщает Sindonews.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос о разрешении вопроса морской границы двух стран.

Президент Палау также выразил свою признательность за намерение Индонезии оказать помощь в наращивании потенциала страны в области сестринского дела, гидрографии и дипломатии.

«После этой встречи, в конце октября, возобновятся переговоры о морской границе с Палау», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

«Палау является одним из важных партнеров Индонезии в Тихом океане», — отметила Ретно Марсуди.

Напомним, Палау проведет конференцию по развитию океана Our Ocean Conference в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия на конференции Our Ocean Conference 2018 на Бали выразила намерение выделить дополнительно 300 млн евро на защиту океана.

Читайте ранее в этом сюжете: Our Ocean Conference 2018 на Бали: Евросоюз выделит 300 млн евро

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Внешняя политика Индонезии
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