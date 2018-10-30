Индонезия и Палау проведут переговоры о разрешении вопроса морской границы

Денпасар, Индонезия, , 13:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с президентом Палау Томасом Ременгесау в кулуарах Our Ocean Conference 2018 на Бали, сообщает Sindonews.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос о разрешении вопроса морской границы двух стран.

Президент Палау также выразил свою признательность за намерение Индонезии оказать помощь в наращивании потенциала страны в области сестринского дела, гидрографии и дипломатии.

«После этой встречи, в конце октября, возобновятся переговоры о морской границе с Палау», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

«Палау является одним из важных партнеров Индонезии в Тихом океане», — отметила Ретно Марсуди.

Напомним, Палау проведет конференцию по развитию океана Our Ocean Conference в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия на конференции Our Ocean Conference 2018 на Бали выразила намерение выделить дополнительно 300 млн евро на защиту океана.

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