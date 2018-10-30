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Бывший лидер группировки «Аш-Шабаб»* может стать президентом Сомали

Политика

«Аш-Шабаб»* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Могадишо, 30 октября 2018, 13:32 — REGNUM  Бывший человек номер два в группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухтар Робоу может стать президентом Сомали, сообщает 30 октября Al Arabia.

В 2017 году бывший террорист сдался правительственным войскам, заявив, что больше не является членом террористической группировки. Также он призвал всех экстремистов сложить оружие.

Ранее за голову Робоу была назначена сумма $5 млн, однако его сдача многое изменила. В настоящий момент он пользуется популярностью в Сомали, многие эксперты отмечают неплохие шансы бывшего террориста на победу.

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Гражданская война в Сомали
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