Бывший лидер группировки «Аш-Шабаб»* может стать президентом Сомали

Могадишо, , 13:32 — REGNUM Бывший человек номер два в группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухтар Робоу может стать президентом Сомали, сообщает 30 октября Al Arabia.

В 2017 году бывший террорист сдался правительственным войскам, заявив, что больше не является членом террористической группировки. Также он призвал всех экстремистов сложить оружие.

Ранее за голову Робоу была назначена сумма $5 млн, однако его сдача многое изменила. В настоящий момент он пользуется популярностью в Сомали, многие эксперты отмечают неплохие шансы бывшего террориста на победу.

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