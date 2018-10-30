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Посредники по Карабаху проведут мониторинг режима прекращения огня

Политика

С позиций Армии обороны Карабаха наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевой помощник Геннадие Петрика (Молдова). В мониторинге будут участвовать также сопредседатели Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Фр

Посредники по Карабаху проведут мониторинг режима прекращения огня
© ИА REGNUM
Нагорный Карабах

Ереван, 30 октября 2018, 12:52 — REGNUM  Согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ 31 октября проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Карабаха и Азербайджана, на участке дороги Акна — Гиндарх.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, с позиций Армии обороны Карабаха наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевой помощник Геннадие Петрика (Молдова). В мониторинге будут участвовать также сопредседатели Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция), а также их помощники Дэвид Бернштейн и Кентин де Ранкур.

Власти Нагорного Карабаха выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

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Нагорно-карабахский конфликт
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