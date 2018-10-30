Кожемяко выстраивает с бизнесом Приморья партнерские отношения: эксперт

Владивосток, , 12:18 — REGNUM Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко раскритиковал чиновников за бюрократию во взаимодействии с бизнесом. В то же время, руководитель региона обратил внимание на необходимость поддержки производителей хлеба и предприятий, призванных обеспечить население доступной рыбой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На совещании, посвящённом вопросам взаимодействия бизнеса и власти Олег Кожемяко устроил разнос чиновникам. Гнев руководителя региона вызвали многочисленные проволочки, затянутые сроки ввода объектов в эксплуатацию.

«По подключениям к сетям у нас самый низкий показатель в стране! Вы должны быть проводниками и помощниками для бизнеса, а вместо этого строите барьеры. Если длительность процедур не будет изменена в ближайшие сроки, ответственные чиновники, от вице-губернатора до руководителей сетевых хозяйств покинут свои посты», — заявил врио главы Приморья.

Кожемяко напомнил чиновникам, что Приморский край со всеми его богатствами и возможностями находится на 76 месте из 85 в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

При этом врио губернатора обратил особое внимание на необходимость не только поддержки бизнеса властью, но и исполнения бизнесом социальных обязательств перед населением. Речь, в частности, шла о ценах на хлеб и обеспечении жителей Приморского края доступной рыбой.

«Предприятиям, производящим хлеб, нужна поддержка и выстроенная политика, в том числе по проведению закупок, что позволит поставлять качественную продукцию в социальные учреждения края. Везде это было, везде это есть. Это и субсидирование затрат на электроэнергию, на определенные виды продукции, это и лизинговые платежи на обновление производственных мощностей. Поэтому, думаю, такая практика должна быть. И она у нас обязательно будет. Это даст возможности таким предприятиям стабильно держать цена на продукцию для населения», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Решается вопрос и с обеспечением населения Приморья доступной рыбой — минтаем, навагой, камбалой, сельдью, горбушей. Совместно в Росрыболовства выработан план взаимодействия поставщиков — рыбаков и торговых сетей.

«В крае много пенсионеров, много жителей с невысокими доходами, недорогая рыба для них — важный фактор, влияющий на уровень жизни. И нам всем не следует забывать, что качество жизни населения региона — это общее дело власти и бизнеса, здесь отсидеться ни у кого не получится. Тем более, никакого урона бизнес здесь не понесет, однако покажет населению, что имеет социальную ответственность», — сказал Кожемяко.

«Как сегодня уже можно наблюдать, Олег Кожемяко делает ставки, во-первых, на партнерские отношения с бизнесом, во-вторых, что очень важно сегодня для бизнеса Приморского края, он прямо дает понять, что предпочтение будет отдано поддержке местного бизнеса. Он лоббирует интересы местных предпринимателей. А все мы хорошо понимаем, что это значит. Когда инвесторы видят, что бизнесу уже сегодня в регионе имеет хорошие условия, что у него есть взаимопонимание и поддержка власти, инвесторы идут в такой регион. Кожемяко намерен выстраивать партнерские отношения с бизнесом по принципу — от власти поддержка, от бизнеса исполнение социальных обязательств перед гражданами. Думаю, это единственно верный путь», — поделился мнением политолог Пётр Ханас.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Приморье пройдут повторные выборы губернатора. На главный пост в регионе претендуют уже 14 кандидатов и регистрация продолжается.