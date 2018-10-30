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Gallup: за неделю рейтинг Трампа в США упал до 40%

Политика

54% респондентов отозвались о работе Трампа негативно

Gallup: за неделю рейтинг Трампа в США упал до 40%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 30 октября 2018, 10:31 — REGNUM  За минувшую неделю рейтинг одобрения политики действующего президента США Дональда Трампа упал до 40%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологами Gallup.

Согласно результатам исследования, за неделю с 21 по 28 октября рейтинг действующего главы Белого дома снизился с 44 до 40%. Отмечается, что 54% респондентов отозвались о работе Трампа негативно. Всего было опрошено 1,5 тыс. совершеннолетних граждан США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября выяснилось, что доверие граждан России Вооруженным силам страны превысило рейтинг доверия президента РФ Владимира Путина.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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