Военные продолжают наступление на йеменских хуситов

Сана, , 10:06 — REGNUM Вооруженные силы Йемена продолжают наступать на позиции хуситов сразу на нескольких направлениях, сообщает 30 октября Al Arabia.

Бои продолжаются к северу аэропорта Ходейда, при поддержке арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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