Вторник, 30 Октября 2018 года
11:38:02 МСК

Военные продолжают наступление на йеменских хуситов

Политика

Однако значительных успехов, вопреки заявлениям СМИ, пока не зафиксировано

Сана, 30 октября 2018, 10:06 — REGNUM  Вооруженные силы Йемена продолжают наступать на позиции хуситов сразу на нескольких направлениях, сообщает 30 октября Al Arabia.

Бои продолжаются к северу аэропорта Ходейда, при поддержке арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Йемену нужны «Московские мирные переговоры»?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить