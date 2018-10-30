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Руководство НАТО посетит учения на полигоне под Тронхеймом

Политика

Перед генеральным секретарем альянса выступят 3 тыс. солдат и военная техника

Тронхейм, Норвегия, 30 октября 2018, 07:19 — REGNUM  Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители 29 государств альянса 30 октября посетят крупнейшие со времен окончания холодной войны учения НАТО в Норвегии — Trident Juncture, передает немецкий телеканал N-TV.

На полигоне неподалеку от города Тронхейм около 3 тыс. солдат продемонстрируют руководству НАТО свои навыки в часовом выступлении. Помимо сухопутных войск и тяжелых танков в маневрах примут участие современные военные корабли и 32 истребителя.

Учения Trident Juncture будут проходить с 25 октября до 7 ноября. В общей сложности в них задействованы около 50 тыс. солдат из разных стран.

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