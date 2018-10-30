Помощник Помпео посетит Минск и Вильнюс

Вашингтон, , 03:52 — REGNUM Визит в Белоруссию планирует нанести 30 октября помощник американского госсекретаря по Европе и Евразии Уэсс Митчелл, сообщили в пресс-службе госдепа.

«30 октября он прибудет в Минск, где встретится с высокопоставленными официальными лицами Белоруссии, чтобы обсудить американо-белорусское сотрудничество по ряду глобальных вопросов», — сообщили в госдепе.

31 октября, отметили в ведомстве, замгоссекретаря нанесет визит в Вильнюс.

Напомним, 21 октября российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ответ на обсуждение создания постоянной военной базы США в Польше лидерами этих двух стран заявил, что Москва воспримет любое военное нападение на Белоруссию как агрессию против России.

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