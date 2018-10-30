В Азербайджане исчез оппозиционный журналист

Баку, , 03:15 — REGNUM Bот уже три дня нет никакой информации о сотруднике азербайджанского интернет-телевидения «Kanal 13» Исмаиле Исламоглу, сообщает Turan.

Он исчез вечером 26 октября после того, как вышел из офиса «Kanal 13» и направился домой. Адвокат Бахруз Байрамов 29 октября в течение дня не смог установить место его нахождения.

«Мы связывались с судами и нам заявили, что об этом лице нет никакого решения об административном аресте или другой мере», — сказал адвокат.

Семья журналиста обращались на горячую линию МBД, но пока не получила никакой информации о судьбе Исламоглу. Правоохранительные органы пока никак не комментируют сообщения об исчезновении Исламоглу.

Журналист известен своей активностью в социальных сетях в интернете. Его ранее уже вызывали и предупреждали в полиции за критические публикации в адрес властей в интернете.