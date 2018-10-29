Выход из договора о РСМД: «США и НАТО готовятся к большой войне»

Москва, , 23:56 — REGNUM Выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) представляет серьёзную угрозу для стратегической безопасности России. Об этом 29 октября заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Главная проблема здесь — подлётное время, 8−10 минут и по Москве может быть нанесён ядерный удар с позиции, если США выходят из ДРСМД и размещают свои ударные комплексы. Время на ответную реакцию крайне маленькое», — заявил Коротченко.

«Они могут разместить «Томагавки» в наземном варианте базирования в Европе на базах противоракет в Польше и Румынии. Старт не будет фиксироваться никем, кроме разве что агентурной разведки», — продолжил он.

По его мнению, рассуждения о том, что действия США не несут существенной угрозы для России и прежде всего направлены против Китая, носят спекулятивный характер.

«У нас с Китаем союзнические в целом отношения, а НАТО и США готовятся к войне. Я не думаю, что китайские ракеты средней дальности, да и баллистические, могут быть нацелены на наши объекты. У них задача другая — сдерживать США, сдерживать Японию, сдерживать американские военные базы в регионе. Поэтому для российского руководства, для страны в целом сохранение договора РСМД сегодня выгодно», — подчеркнул он.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона расторгнуть соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и готовности к разработке соответствующих вооружений. Трамп, впрочем, допустил заключение нового соглашения с участием не только России, но и Китая.

В случае расторжения договора Россия намерена обратиться в Совет Безопасности ООН, заявил ранее замруководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД РФ Андрей Белоусов.

Китайские дипломаты, в свою очередь, заявили о том, что «односторонний выход США из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект» и назвал отсылку Трампа к КНР «абсолютной ошибкой».