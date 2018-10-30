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Президент Пакистана: мы не будем вступать в отношения с Израилем

Политика

Президент Пакистана Асиф Алви заявил, что страна не намерена вести какие-либо переговоры с Израилем

Исламабад, 30 октября 2018, 00:17 — REGNUM  Перед вылетом в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Пакистана Асиф Алви пообщался с журналистами в аэропорту Исламабада. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn 28 октября, Асиф Алви заявил, что ни один израильский самолет не приземлялся в Пакистане, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не прилетал в страну. Более того, президент Пакистана отверг любую возможность переговоров с Израилем, сославшись на позицию Исламабада по Палестине. По словам президента, «Сектор Газа недавно столкнулся с беспрецедентной жестокостью, как и Кашмир».

Асиф Алви отправился с трехдневным визитом в Турцию, где он встретился с президентом Эрдоганом и высшим руководством страны. В ходе пресс-конференции Алви назвал Турцию «важным другом Пакистана».

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Зарубежная хроника
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