Бывший премьер-министр Швеции упускает шанс вернуться к власти

Стокгольм, , 22:30 — REGNUM Несмотря на две недели упорной работы, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен не смог найти решение острого парламентского кризиса — как до этого и его главный политический оппонент, лидер Умеренно-коалиционной партии Швеции Ульф Кристерссон. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT.

Матс Кнютссон, главный внутриполитический эксперт SvT, с сожалением отмечает, что ситуация в шведском парламенте, риксдаге, по-прежнему остаётся в тупике. У главы Социал-демократической партии Швеции (СДПШ) Стефана Лёвена, ранее отправленного правительством в отставку, было две недели на то, чтобы создать работоспособную коалицию во главе с социал-демократами, однако всё указывает на то, что этого не произошло. Дальнейшее будущее шведского парламента остаётся неясным. По мнению Кнютссона, наиболее вероятен вариант проведения дополнительных выборов.

Шведский парламент находится в тяжёлом политическом тупике со дня парламентских выборов 9 сентября. Премьер-министр Стефан Лёвен был отправлен парламентом в отставку, однако найти новую кандидатуру на этот пост парламенту пока не удаётся.