В ЛНР создали Совет атаманов

Луганск, , 21:21 — REGNUM При главе Луганской Народной Республики (ЛНР) был создан Совет атаманов, сообщает 29 октября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, а Алчевском казачьем кадетском корпусе прошло совещание, на котором был советник главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания Сергей Юрченко, депутат Госдумы РФ и атаман «Союза казаков — воинов России и зарубежья» Виктор Водолацкий и представители всех казачьих организаций ЛНР.

Водолацкий отметил, что раньше на Украине «на пять казаков было десять атаманов». Теперь же все казаки должны объединиться, чтобы дать отпор киевской хунте, подчеркнул атаман.

Напомним, ранее представители казачьих организаций ЛНР впервые приняли участие в первомайском шествии в Луганске.