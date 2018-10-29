Горбачёв сел играть в мировой преферанс и всё проиграл – Сергей Кургинян

Москва, , 18:30 — REGNUM Причина развала Советского Союза в том, что его предала его собственная элита, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 29 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Представитель ставропольской сельскохозяйственной элиты сел играть в мировой преферанс и проиграл всё, что мог, — сказал Кургинян. — Я грубее не говорю. Элита предала Советский Союз. Не полковники, не майоры, а элита. Не надо упрощать!»

При этом, рассуждая о том, что должна делать Россия, чтобы не повторить судьбу СССР, Кургинян заявил:

«Если вы хотите, чтобы ваша страна жила, готовьтесь к стратегическому одиночеству, берите в союзники Азию, укрепляйте оборону и меняйте политику вхождения в Запад на политику стратегического одиночества. Если страна изнутри будет готова к этому одиночеству, изменится вся стратегическая концепция, не будет ни мировой войны, ни гибели страны. Если страна останется в старых мечтаниях о каком-то вхождении, которое утопично, и будет в межеумочном состоянии, то риски катастрофы резко увеличиваются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале Сергей Кургинян предупредил, что риск войны в 2020—2021 годах стал резко выше. По его словам, в настоящее время Америка строит абсолютно новую реальность, в которой России места нет и не о чем договариваться.

«Но это не значит, что если есть риск, то будет война, — заявил он. — Для того чтобы риск снизить, нужно адекватное понимание ситуации и укрепление России. Если Россия будет крепче, война не начнётся. Но это касается всей крепости: культурной, идеологической и так далее».

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