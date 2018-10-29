Военные США опасаются удара проиранских сил в Сирии

Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой изложила озабоченность американских военных излишне агрессивным поведением Израиля в Сирии. По данному вопросу мнение многих американских военных отличается от мнения Белого дома, который горячо поддерживает удары Израиля по проиранским силам в Сирии.

Военные США смотрят на этот вопрос с практической стороны. Есть большая вероятность, что поддерживаемые Ираном группы могут атаковать американских военнослужащих в ответ на удары израильских ВВС, т. к. иранцы верят в то, что США стоит за многими ударами Тель-Авива.

До сих пор не было боевых столкновений между американскими силами в Сирии и проиранскими формированиями. Однако в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс их позиции находятся на небольшом расстоянии друг от друга. И в какой-то момент времени американские позиции могут стать мишенью для иранского удара.

В прошлом месяце иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) выпустил несколько баллистических ракет по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вблизи линии фронта США на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зора. Многие наблюдатели считают, что таким образом Тегеран послал весточку Израилю, США и их союзникам.