ПА ОДКБ 30 октября обсудит вопросы безопасности региона

Москва, , 18:00 — REGNUM Завтра, 30 октября, в Москве пройдет заседание Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщает пресс-службы нижней палаты парламента.

ПА ОДКБ рассмотрит модельные законопроекты стран-участниц, определится с единым списком организаций, признанных террористическими, а также обсудит вопросы координации взаимодействия на международных парламентских площадках.

«Парламентская Ассамблея ОДКБ — возможность обсуждать вопросы актуальной повестки развития наших стран, совместного противодействия вызовам и угрозам, формирования модельного законодательства», — отметил Володин.

В заседании ПА ОДКБ примут участие главы парламентов стран-участниц ОДКБ: председатель Национального собрания Республики Армения Ара Баблоян, председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко, председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин, председатель Жогорку Кенеша Киргизии Дастан Джумабеков, делегация парламента Республики Таджикистан, а также парламента Республики Сербия, которая является наблюдателем.