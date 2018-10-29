Использование в суде записей с камер повысит доверие к выборам?

Москва, , 15:54 — REGNUM Инициатива по использованию видео с камер на выборах как доказательство в суде «абсолютно правильная», заявил 29 октября корреспонденту ИА REGNUM политолог, вице-президент Института исследования проблем современной политики Александр Карась.

«Абсолютно правильная инициатива уполномоченного по правам человека в РФ. Закрывать глаза на зафиксированные камерой нарушения на избирательных участках — как минимум не логично, если не сказать предвзято», — сказал он.

Александр Карась отметил, что использование данных видеофиксации — это современный тренд, который проявляется во всех сферах жизнедеятельности — от спорта до безопасности на улице.

«Очевидно, что в реальной жизни правоохранительные органы в полной мере пользуются соответствующими техническими возможностями для установления обстоятельств преступления и поиска нарушителей. Почему же не перенести данный опыт на всю систему выборов?» — спросил политолог.

Он обратил внимание, что суды предъявляют высокие требования к видеоматериалам — это четкая привязка ко времени и месту событий, а также времени, прошедшему с момента нарушения до предоставления видеозаписей в суд для исключения возможности монтажа и подделки.

«В век высоких технологий данные требования без проблем выполняются соответствующей настройкой оборудования. Было бы желание! Как сказал Сократ, кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — причины», — заметил Карась.

По его мнению, внедрение нововведений позволит не только более эффективно наказывать виновных и предотвращать нарушения, но и будет способствовать повышению доверия россиян ко всей избирательной системе России.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила закрепить в законе возможность использовать материалы с камер, установленных на избирательных участках. Записи могут служить доказательствами в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства.