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Делегация Узбекистана обсудила в Иране запуск межафганских переговоров

Политика

Узбекская делегация ознакомилась с возможностями морского порта Чабахар

Ташкент, 29 октября 2018, 14:42 — REGNUM  Делегация Узбекистана во главе со спецпредставителем президента по Афганистану Исматуллой Иргашевым посетила с рабочим визитом Иран, сообщает 29 октября МИД Узбекистана.

«В ходе поездки делегация ознакомилась с транспортно-коммуникационными проектами, осуществляемыми на приграничной с Афганистаном территории, прежде всего инфраструктурой новой железнодорожной ветки «Хаф — Герат», а также с возможностями морского порта Чабахар», говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили пути содействия решению афганской проблемы, в частности запуска мирных межафганских переговоров, а также перспективы сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов в Афганистане.

Как ИА REGNUM сообщало ранее президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 26−27 марта этого года было инициировано проведение в Ташкенте международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

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Внешняя политика Узбекистана
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