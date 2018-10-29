Нападение террористов в Ливии: погибли люди

Триполи, , 11:58 — REGNUM В результате нападения террористов в центральной Ливии погибли четыре человека, сообщает 29 октября Anadolu.

Нападение было совершено на полицейский участок, бандиты похитили нескольких человек. Ответственность за нападение не взяла ни одна террористическая группировка.

Несмотря на это, в преступлении подозреваются боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, внутренний конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда в страну вторглись войска НАТО, что привело к убийству лидера страны Муаммара Каддафи, а также к фактическому расколу государства и гражданской войне.

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