СМИ: Клинтон намекнула на участие в следующих выборах главы Белого дома

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Бывшая первая леди США, понесшая поражение на прошлых выборах президента страны, Хиллари Клинтон намекнула на свое возможное участие в следующей президентской гонке, сообщает американское издание Washington Examiner.

На такую возможность Клинтон, занимавшая в первой администрации бывшего президента США Барака Обамы пост государственного секретаря, указала во время интервью с Карой Суишер для информационного портала Recode. Первоначально Клинтон ответила отрицательно на вопрос журналиста о возможности участия в выборах 2020 года.

«Ну я бы хотела стать президентом. Я думаю, надеюсь, что когда в январе 2021 года в Овальном кабинете будет сидеть демократ, нужно будет сделать столь многое», — подчеркнула Клинтон, указав на то, что избранием ее основного противника Дональда Трампа США смутили и себя самих, и весь остальной мир, как союзников, так и своих противников.

Клинтон отметила, что пока неизвестны результаты промежуточных выборов, она не может с уверенностью говорить о своем будущем.

«Я не буду даже думать до тех пор, пока не закончатся эти выборы 6 ноября, о том, что будет после них, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы в Белый дом в январе 2021 года пришел демократ», — добавила Клинтон.

Ранее на возможность участия Клинтон в выборах указывал и ее помощник Филипп Рейнс.

«Она [вероятность участия в выборах] где-то между маловероятной и нулем, но она не нулевая», — заявил он в интервью изданию Politico.

Напомним, на прошедших в ноябре 2016 года выборах главы Белого дома за Клинтон проголосовало большинство граждан США, несмотря на это, она выборы проиграла. За ее основного противника Трампа проголосовало больше избирателей в тех штатах, у которых больше представителей в коллегии выборщиков.