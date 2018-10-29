Слияние французского Эльзаса: обсуждение на уровне премьер-министра

Париж, , 08:07 — REGNUM Два французских департамента Нижний Рейн и Верхний Рейн региона Эльзас могут слиться в один, сообщает Europe1.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп примет в своей резиденции в понедельник, 29 октября, делегацию избранных эльзасцев, чтобы обсудить план правительства по объединению департаментов.

Главу правительства будут сопровождать министр управления территориями и связей с территориальными сообществами Франции Жаклин Гуро, министр образования Жан-Мишель Бланке и министр транспорта Элизабет Борн.

Выборные должностные лица Эльзаса призывают к созданию административного образования в масштабе всего региона.

Конституционная реформа, подготовленная исполнительной властью, принятие которой по-прежнему остается неопределенным, должна позволить расширить право местных органов власти, что будет способствовать развитию района.

Напомним, в 2013 году на местном референдуме слияние двух департаментов было отвергнуто из-за недостаточной явки граждан и из-за того, что подавляющее большинство французов проголосовало против.