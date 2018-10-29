Понедельник, 29 Октября 2018 года
08:12:21 МСК

ВВС Израиля убили трех палестинских подростков

Политика

Вооруженные силы не пустили скорую помощь к месту трагедии

ВВС Израиля убили трех палестинских подростков
Израильские военные. Газа

Тель-Авив, Израиль, 29 октября 2018, 07:36 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля убили троих мальчиков на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 29 октября Al Jazeera.

По данным медицинских сотрудников Палестины, подростки были в возрасте от 13 до 14 лет. Кареты скорой помощи не были своевременно допущены к месту бомбежек, что привело к гибели людей.

Напомним, с конца марта 2018 года противоречия между Израилем и Палестиной значительно осложнились. Причиной тому стал перенос американского посольства в еврейском государстве из Тель-Авива в Иерусалим.

Подобное решение президента США Дональда Трампа вызвало массовые акции протеста, в которых погибли порядка 200 палестинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Ариф Алви: Пакистан не будет восстанавливать связи с Израилем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить