ВВС Израиля убили трех палестинских подростков

Тель-Авив, Израиль, , 07:36 — REGNUM Вооруженные силы Израиля убили троих мальчиков на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 29 октября Al Jazeera.

По данным медицинских сотрудников Палестины, подростки были в возрасте от 13 до 14 лет. Кареты скорой помощи не были своевременно допущены к месту бомбежек, что привело к гибели людей.

Напомним, с конца марта 2018 года противоречия между Израилем и Палестиной значительно осложнились. Причиной тому стал перенос американского посольства в еврейском государстве из Тель-Авива в Иерусалим.

Подобное решение президента США Дональда Трампа вызвало массовые акции протеста, в которых погибли порядка 200 палестинцев.

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