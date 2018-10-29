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США ставят РФ в «положение ответа на ультиматум» — Гусман

Политика

Американцы не готовы к договоренностям

Москва, 29 октября 2018, 02:29 — REGNUM  США ставят Россию в положение ответа на ультиматум, не предлагая содержательные переговоры, заявил 28 октября заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Вопрос о сегодняшней неготовности американских партнеров предлагать договоренности, предлагать инициативно-переговорную часть вопроса. Они ставят нас все время в положение ответа на ультиматум», — сказал он.

Гусман считает это «самой большой проблемой» российско-американских отношений. Он напомнил, что Россия признает недостатки договора о РСМД, но американцы, вместо обсуждения, «нас ставят в положение ультиматума».

Напомним, 26 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах — это «худшее, что случалось с Россией когда-либо».

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Российско-американские отношения
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