В городах ДР Конго прошли массовые акции протеста в преддверии выборов

Киншаса, , 13:44 — REGNUM В Киншасе, ДРК (Демократическая Республика Конго), тысячи членов оппозиционных партий выступили с акцией протеста против использования машин для голосования на предстоящих президентских выборах.

Однако, по информации новостного агентства RFI Kiswahili, одна из основных конголезских оппозиционных партий «Союз за демократию и социальный прогресс» не согласна с формой организации протестов, которая используется другими партиями. Партия «Союз за демократию и социальный прогресс» отказалась участвовать в демонстрации, поскольку, как заявил генеральный секретарь партии Жан-МаркКабунд цели протеста были «непонятными».

Губернатор провинции Киншаса дал согласие на организацию демонстраций при условии смены места проведения акции протеста. В частности, протестующим было запрещено заходить в штаб избирательной комиссии.

В городе Лубумбаши, где также проходила акция протеста, произошла конфронтация между полицией и протестующими.

В городе Мбуджи-Майи силы безопасности разогнали протест несмотря на то, что у протестующих было разрешение на проведение кампании.

В городах Кисангани и Букаву не было проведено демонстраций протеста.