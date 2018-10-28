Воскресенье, 28 Октября 2018 года
15:08:14 МСК

В городах ДР Конго прошли массовые акции протеста в преддверии выборов

Политика

В Киншасе тысячи людей вышли на демонстрации против использования машин для голосования во время проведения всеобщих выборов в стране

Киншаса, 28 октября 2018, 13:44 — REGNUM  В Киншасе, ДРК (Демократическая Республика Конго), тысячи членов оппозиционных партий выступили с акцией протеста против использования машин для голосования на предстоящих президентских выборах.

Однако, по информации новостного агентства RFI Kiswahili, одна из основных конголезских оппозиционных партий «Союз за демократию и социальный прогресс» не согласна с формой организации протестов, которая используется другими партиями. Партия «Союз за демократию и социальный прогресс» отказалась участвовать в демонстрации, поскольку, как заявил генеральный секретарь партии Жан-МаркКабунд цели протеста были «непонятными».

Губернатор провинции Киншаса дал согласие на организацию демонстраций при условии смены места проведения акции протеста. В частности, протестующим было запрещено заходить в штаб избирательной комиссии.

В городе Лубумбаши, где также проходила акция протеста, произошла конфронтация между полицией и протестующими.

В городе Мбуджи-Майи силы безопасности разогнали протест несмотря на то, что у протестующих было разрешение на проведение кампании.

В городах Кисангани и Букаву не было проведено демонстраций протеста.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить