Синдзо Абэ впервые пригласил зарубежного лидера в свой загородный дом

Токио, , 09:16 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе воскресного обеденного приема пригласил своего индийского коллегу Нарендру Моди в свой загородный дом в населенном пункте Нарусава в префектуре Яманаси к юго-западу от Токио, сообщает 28 октября агентство «Киодо».

Как отмечает агентство, такое приглашение сделано Моди первому из зарубежных лидеров и является ответом на жест гостеприимства индийского премьера, который в ходе прошлогоднего сентябрьского визита Синдзо Абэ в Индию пригласил японского коллегу в свой загородный дом в родном штате Гуджарат.

По окончании обеда премьеры двух стран планируют посетить завод по производству промышленных роботов. Официальная часть визита Нарендры Мару начнется в понедельник, 29 октября.

В ходе переговоров ожидается подтверждение обеими сторонами курса на расширение двусторонних отношений и обсуждение сотрудничества в деле обеспечения безопасного судоходства и соблюдения международных законов в Индо-Тихоокеанском регионе, реализуемого в рамках плана по поддержанию свободы и мира в указанном районе.

Также на встрече Абэ может объявить о предоставлении Индии кредита на сумму 2,6 млрд долларов, часть из которых будет потрачена на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Отметим, это третий официальный визит Нарендры Моди в Японию в качестве премьер-министра Индии, всего к настоящему времени премьеры двух стран встречались 11 раз.