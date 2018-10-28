Воскресенье, 28 Октября 2018 года
04:51:19 МСК

Трамп: Россия ждет от США экономической помощи

Политика

Американское благосостояние Трамп назвал своей заслугой

Спрингфилд, США, 28 октября 2018, 03:51 — REGNUM  Россия рассчитывает на экономическую помощь от США, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с избирателями в штате Иллинойс. Выступление Трампа транслировал телеканал Fox News.

«Россия хочет от нас помощи в экономике», — сказал Трамп.

По его словам, желания Москвы обусловлены достижениями Трампа на посту главы США: итогом проделанной им «хорошей работы» стало благосостояние государства. Россия хочет нашего участия, заявил американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп назвал свою победу на выборах в 2016 году худшим событием, которое могло случиться с Россией. Он также заявил, что ладить с Россией было бы очень хорошо.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Моя победа на выборах главы США — это худшее, что случилось с РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить