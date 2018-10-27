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Президент Украины посетит Турцию 3 ноября

Политика

В августе 2018 г. глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента Украины Петра Порошенко посетить его страну

Президент Украины посетит Турцию 3 ноября
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Анкара, 27 октября 2018, 19:59 — REGNUM  3 ноября в Турцию с официальным визитом прибудет президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре.

По их данным, украинский лидер примет участие в седьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина.

«Состоится обмен мнениями по углублению сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 г. глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента Украины Петра Порошенко посетить его страну, чтобы осенью провести очередное заседание стратегического совета.

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