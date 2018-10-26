Афганская комиссия по закупкам одобрила 14 новых проектов

Кабул, , 23:43 — REGNUM Национальная комиссия по закупкам Афганистана одобрила реализацию 14 проектов, общая стоимость которых составляет 29 миллионов долларов.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», одобренные контракты охватывают широкий ряд областей, включающих сферы образования, здравоохранения и строительства.

Так, один из проектов подразумевает постройку первой фазы дороги, которая соединит уезды Аргхистан и Маруф провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар). Реализация проекта в сфере образования предполагает печать свыше 12 миллионов учебников на языках дари и пушту. По просьбе Министерства здравоохранения Афганистана будет закуплено 119 наименований лекарственных средств.

Часть проектов направлена на удовлетворение потребностей ведомств, ответственных за обеспечение безопасности страны. Так, в рамках одного из одобренных проектов будет закуплено топливо для сил Национального директората безопасности, по запросу Министерства обороны будут приобретены канцелярские товары.

Особое внимание также уделено развитие телекоммуникационных сетей Афганистана. В частности, контракты предполагают прокладку оптоволоконных кабелей, что позволит значительно снизить время на обмен информацией между различными уездами и провинциями.