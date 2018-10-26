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Сооснователь движения «Талибан»* освобождён из тюрьмы в Пакистане

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Мулла Барадар был освобожден по требованию специального представителя США по процессу национального примирения в Афганистане

Исламабад, 26 октября 2018, 23:52 — REGNUM  Из тюрьмы в Пакистане освобожден сооснователь движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Барадар. По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», он вскоре воссоединится со своей семьей в городе Карачи.

Мулла Барадар был заместителем лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Муллы Омара и сыграл значимую роль в создании группировки. В 2010 году он был задержан сотрудниками разведки Пакистана.

Сооснователь движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был освобожден по требованию специального представителя США по процессу национального примирения в Афганистане Зальмая Халилзада, который недавно посетил Кабул и Исламабад для содействия проведению переговоров между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Афганистана.

Следует напомнить, что освобождение заключенных боевиков было одним из предварительных условий движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) участия в прямых переговорах с руководством Афганистана.

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Зарубежная хроника
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