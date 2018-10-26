Игорный бизнес в Албании перейдет под контроль государства

Тирана, , 21:33 — REGNUM Комиссия по экономике Албании приняла закон, по которому с 1 января 2019 года закроются спортивные букмекерские конторы, бинго, гоночные ставки и онлайн казино.

«31 декабря 2018 закроются дистанционные, то есть онлайн, электронные казино, спортивные букмекерские конторы, ставки на спортивные гонки, залы бинго и электронные игры», — заявил министр финансов Албании Арбен Ахметай.

Однако запрет букмекерских контор и казино затронет только частный сектор, поскольку комиссия приняла закон, по которому допускается организация государством предприятий игорного бизнеса. Также функционирование казино будет разрешено на территории пятизвездочных курортов, сообщает албанское новостное агентство «ТопЧенел».

Депутат социалистической партии Албании Эрвин Бушати прокомментировал новый закон: «Организация и проведение азартных игр и спортивных лотерей — ответственность государства. Это закон нацелен на предотвращение зависимости от игр и создание подходящих условий для эффективной борьбы с этой зависимостью, поддержания этого бизнеса в ограниченных, охраняемых и строго выверенных рамках, дабы предотвратить его незаконное распространение в теневом секторе».