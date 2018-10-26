Пять новых русских школ в Таджикистане обойдутся России в 6 млрд рублей

Москва, , 18:12 — REGNUM На строительство пяти новых школ в Таджикистане Россия потратит 6 млрд рублей, то есть по 1,2 млрд на каждую. Об этом заявила зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в ходе круглого стола «Состояние и перспективы социального и гуманитарного сотрудничества России и Таджикистана: наука, образование, культура здравоохранение», которое проходило 25 октября в Москве в рамках VI Межпарламентского форума «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».

Планируется, что в каждой школе будут учиться по 1200 учеников. Школы будут строиться для продвижения русского языка и культуры в Таджикистане, все они будут обеспечены необходимым современным оборудованием.

«Это будут храмы знаний, дружбы и гуманитарного сотрудничества», — заявила Гумерова.

Проконтролировать строительство русских школ в Таджикистане ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко попросила главу верхней палаты парламента Таджикистана Мухмадсаида Убайдуллоева.