Отсутствие конкуренции в продаже оружия Еревану и Баку не ведет к миру: США

Ереван, , 00:16 — REGNUM В США нет окончательного решения о приостановлении действия 907-ой поправки к «Акту в поддержку свободы». Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Ереване.

«На данный момент пока решение не принято. Не могу спрогнозировать, как это отразится на продаже оружия сторонам. Но ситуация такова, что Армения по большей части приобретает свое оружие у России, Азербайджан 80% оружия приобретает у России. Это не содействует урегулированию конфликта. России это дает большой рычаг влияния на стороны, что не ведет к миру», — заявил Болтон.

«Мы американцы, мы верим в конкуренцию в качестве движущей силы позитива. Наше оружие и вооружение в любом случае лучше, чем российское. Считаю, что это мы должны обсудить в рамках наших законов», — заявил он.

Ранее в интервью «Голосу Америки» Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы», ограничивающей оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне, как это делали его предшественники. Поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Долгие годы азербайджанская дипломатия добивается отмены 907-й поправки.

«Это положение было утверждено Конгрессом. Исполнительная ветвь власти не обязательно придерживается той же политической линии и, согласно нашей конституции, на самом деле именно президент определяет внешнюю политику. Во многих случаях разные президенты приостанавливали действие этого положения, чтобы проводить закупки, и мы постоянно рассматриваем эту возможность, чтобы решить, необходимо ли это», — сказал Болтон.