Четверг, 25 Октября 2018 года
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СМИ: «Белые каски» развозят отравляющие вещества по зоне «Идлиб»

Политика

Цели таких перемещений пока неизвестны

СМИ: «Белые каски» развозят отравляющие вещества по зоне «Идлиб»
Химическая угроза

Идлиб, Сирия, 25 октября 2018, 21:42 — REGNUM  Боевики, скопившиеся в зоне «Идлиб», вместе с членами организации «Белые каски» перевезли емкости с отравляющими веществами из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд, сообщает 25 октября ливанский телеканал Аль-Маядин со ссылкой на неназванный источник.

Цель этих перемещений по территории сирийской провинции Идлиб и тип отравляющих веществ пока неясны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зоне «Идлиб» боевики одной из группировок убили нескольких членов «Белых касок» и завладели несколькими емкостями с отравляющим веществом.

Напомним, «Белые каски» фигурировали почти во всех случаях применения отравляющих веществ в Сирии, снимая постановочные видеоролики и обвиняя сирийское правительство в химатаках.

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Война в Сирии
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