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Европарламент дал Порошенко «зеленый свет» на новые провокации

Политика

«Инструмент давления на Россию»

Европарламент дал Порошенко «зеленый свет» на новые провокации
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Москва, 25 октября 2018, 19:26 — REGNUM  Резолюция Европарламента по Азовскому морю носит исключительно политический характер и дает Киеву «зеленый свет» для новых провокаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Резолюция Европарламента по Азовскому морю, выстроенная на заведомо ложных представлениях о процессах, происходящих в этом регионе, носит исключительно политический характер», — сказал Клинцевич.

Он напомнил, что депутаты сознательно проигнорировали разбойнический захват украинской стороной российских судов «Механик Погодин» и «Норд», что и стало первопричиной «эскалации» в Азовском море.

Резолюцию сенатор предлагает рассматривать как еще один инструмент давления на Россию — никакого отношения к проблемам региональной безопасности она не имеет.

«Более того, резолюция, по сути, дает зеленый свет Киеву для новых провокаций. Теперь за них Европарламент будет нести солидарную ответственности вместе с властями Украины», — сказал Клинцевич.

Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю, предполагающую назначение «спецпосланника по Крыму и Донбассу» и ужесточение санкций против Москвы при обострении ситуации в регионе.

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