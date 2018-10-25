Берлускони собирается баллотироваться в Европарламент

Рим, , 18:58 — REGNUM Глава партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони сообщил своим сторонникам, что намерен лично участвовать в предвыборной кампании на выборах в Европарламент, передает Il Giornale в четверг, 25 октября.

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года. Ранее о своем намерении участвовать в них объявили и лидеры обеих правящих партий, вице-премьеры Маттео Сальвини («Лига») и Луиджи Ди Майо («Движение 5 звезд»).

Сальвини ведет переговоры со сторонниками идей национальных суверенитетов и традиционных ценностей, в том числе с Марин Ле Пен и Виктором Орбаном. Ди Майо в свою очередь намерен создать центристский блок противников истеблишмента, далекий как от действующих властей Евросоюза, так и от группы Сальвини.

Берлускони в своем выступлении обнародовал программу, отчасти схожую с планом Ди Майо: партия не намерена быть с теми, кто хочет «разрушить Европу» (по всей видимости, намек на Сальвини), но и не собирается, «подобно демократам», делать ставку на сохранение «нынешней идеи Европы».

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