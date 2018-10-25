«В Британии не нашли доказательств влияния РФ на выборы» — Захарова

Москва, , 17:38 — REGNUM Лондон признал, что доказательства влияния России на политическую жизнь Великобритании отсутствуют. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге, комментируя ответ 23 октября правительства Великобритании на доклад парламентского комитета по культуре, цифровым технологиям, СМИ и спорту, который назывался «дезинформация и фейковые новости».

«Документ принёс немало шума. Он интересен с точки зрения анализа кампании, которая развивается в западных СМИ, о так называемом российском вмешательстве в информационное пространство и демократические процессы. В своём ответе правительство Великобритании подтвердило, что у него, у правительства, отсутствуют какие-либо доказательства успешного влияния извне, в том числе со стороны России, на выборные процессы в этой стране», — заявила Захарова.

По её словам, после массовой информационной кампании, в том числе озвученной первыми лицами исполнительной власти страны, законодательная власть заинтересовалась вопросом и запросила уточняющую информацию. Однако правительство не нашло ответа, а также не отреагировало и на вопрос относительно количества эпизодов так называемого российского вмешательства в британскую политику и расследуемых компетентными органами дел.

«И самое интересное, что ответ властей не устроил председателя упомянутого парламентского комитета, который публично заявил о своём разочаровании упущенной возможностью решить проблему распространения некой вредоносной, вводящей в заблуждение информации. Такое ощущение, что запутались сами», — подчеркнула Захарова.

«Как показал ответ, вся эта история направлена на внутреннего потребителя-обывателя. Но когда предстоит ответить перед законодательной властью и ответ может быть использован в качестве компрометирующих материалов, тут никакой конкретики не находится», — добавила она.