Пакистан продаст Нигерии три многоцелевых истребителя JF-17

Исламабад, , 18:47 — REGNUM 24 октября экономический координационный комитет Пакистана объявил о готовности продать Нигерии три многоцелевых истребителя.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, экономический координационный комитет одобрил выдачу сертификата суверенной гарантии, официального документа, позволяющего заключить оружейную сделку с Нигерией. Запрос на выдачу сертификата подало министерство обороны Пакистана.

PAC JF-17 Thuder, многоцелевой легкий истребитель с одним двигателем является совместной разработкой Пакистанского авиакомплекса и китайской военно-промышленной компании Chengdu Aircraft Corporation. Ранее шесть истребителей PAC JF-17 Thuder пакистанской сборки были поставлены в Мьянму.