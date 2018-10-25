Четверг, 25 Октября 2018 года
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Пакистан продаст Нигерии три многоцелевых истребителя JF-17

Политика

Пакистан поставит в Нигерию три многоцелевых истребителя PAC JF-17 Thuder

Пакистан продаст Нигерии три многоцелевых истребителя JF-17
Peng Chen
JF-17

Исламабад, 25 октября 2018, 18:47 — REGNUM  24 октября экономический координационный комитет Пакистана объявил о готовности продать Нигерии три многоцелевых истребителя.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, экономический координационный комитет одобрил выдачу сертификата суверенной гарантии, официального документа, позволяющего заключить оружейную сделку с Нигерией. Запрос на выдачу сертификата подало министерство обороны Пакистана.

PAC JF-17 Thuder, многоцелевой легкий истребитель с одним двигателем является совместной разработкой Пакистанского авиакомплекса и китайской военно-промышленной компании Chengdu Aircraft Corporation. Ранее шесть истребителей PAC JF-17 Thuder пакистанской сборки были поставлены в Мьянму.

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Зарубежная хроника
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