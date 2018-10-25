В Азовском море нет проблем, которые могло бы решать НАТО – политолог

Москва, , 15:10 — REGNUM НАТО интересно не решать проблемы в Азовском море, а создавать их, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 25 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, объявившего об обеспокоенности Североатлантического альянса ситуацией в Азовском море.

«Зона ответственности США — это весь мир, — сказал Мирзаян. — Но перед тем как назначить весь мир сферой своей ответственности, нужно документы читать. Азовское море признано Россией и Украиной внутренними водами России и Украины со свободой мореходства. То есть никто не ограничивает украинское торговое мореходство через Азовское море. [НАТО] решать там нечего — там проблем нет. А создавать проблемы в Азовском море более чем интересно. Особенно если наши украинские друзья сойдут с ума и разорвут соглашение о пользовании Азовским морем между РФ и Украиной».

Напомним, что ранее, 24 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО обеспокоено ситуацией в Азовском море и свободой судоходства украинских торговых судов.

«Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море, — поведал Столтенберг. — Российское поведение там является частью образца (её поведения), которое мы видим на протяжении долгого времени, особенно в этом регионе, это касается в том числе незаконной аннексии Крыма, строительства нового моста и, конечно же, российских действий на востоке Украины».

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