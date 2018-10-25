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В Турции арестован лидер шведского отделения Рабочей партии Курдистана

Политика

Ему предъявлены обвинения в террористической деятельности

Диярбакыр, Турция, 25 октября 2018, 10:05 — REGNUM  Один из предполагаемых лидеров шведского отделения Рабочей партии Курдистана (РПК) был арестован в турецкой юго-восточной провинции Диярбакыр, пишет газета Daily Sabah 24 октября.

46-летний подозреваемый Х.Б. был арестован во время антитеррористической операции. Ему предъявлены обвинения в проведении террористических операций РПК в Швеции, сообщает анонимный источник в турецкой службе безопасности. Аресту Х.Б. предшествовало совместное расследование прокуратуры Диярбакыра и турецкой секретной службы.

РПК считается террористической организацией в Турции, США и Европейском союзе. С 1978 года эта организация борется против турецкого государства с целью добиться независимого от Турции Курдистана.

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Политическая жизнь Турции
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