В Турции арестован лидер шведского отделения Рабочей партии Курдистана

Диярбакыр, Турция, , 10:05 — REGNUM Один из предполагаемых лидеров шведского отделения Рабочей партии Курдистана (РПК) был арестован в турецкой юго-восточной провинции Диярбакыр, пишет газета Daily Sabah 24 октября.

46-летний подозреваемый Х.Б. был арестован во время антитеррористической операции. Ему предъявлены обвинения в проведении террористических операций РПК в Швеции, сообщает анонимный источник в турецкой службе безопасности. Аресту Х.Б. предшествовало совместное расследование прокуратуры Диярбакыра и турецкой секретной службы.

РПК считается террористической организацией в Турции, США и Европейском союзе. С 1978 года эта организация борется против турецкого государства с целью добиться независимого от Турции Курдистана.