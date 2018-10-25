Володин: Ценим работу Таджикистана по сохранению обучения на русском языке

Москва, , 09:50 — REGNUM Сохранение преподавания русского языка в школах Таджикистана создаёт прочную основу для развития связей между этой страной и Россией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым.

«Конечно, мы ценим то, что вы делаете по отношению к развитию русского языка, развитию преподавания в школах», — заявил Володин.

В настоящее время в Таджикистане реализуется новый пилотный проект для учителей русского языка в школах. По словам Володина, то, что в Таджикистане русский язык по конституции является языком межнационального общения, является важным фактором развития отношений и основной развития отношений.

«Это позволяет нам в том числе с вами реализовывать эффективные программы в области образования, большое количество студентов в России учатся из Таджикистана. Сейчас идёт строительство пяти школ в Таджикистане, где будут изучать русский язык», — констатировал Володин.

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