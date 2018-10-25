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Главы парламентов Китая и Камбоджи обсудили двустороннее сотрудничество

Политика

Особенно это важно в контексте празднования в 2018 году 60-летия заключения дипломатических отношений между странами

Пекин, 25 октября 2018, 04:58 — REGNUM  Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая Ли Чжаньшу провел в Пекине встречу с председателем Сената Камбоджи Самдех Сай Хумом, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Ли отметил, что надеется продолжить выстраивать отношениям между странами на принципах равенства и взаимного доверия безотносительно размера, силы и достатка страны. Особенно это важно в контексте празднования в 2018 году 60-летия заключения дипломатических отношений между странами. Кроме того, Китай надеется наращивать сотрудничество с Камбоджей в рамках инфраструктурного проекта «Нового шелкового пути».

Сай Хум, со своей стороны заявил, что видит в Китае настоящего друг и брата, выражая готовность Камбоджи к совместному достижению плодов тесного двустороннего сотрудничества.

Напомним, что проект «Нового шелкового пути», который активно продвигается Китаем подразумевает объединение в орбите Китая целого ряда стран Юго-Восточной Азии в рамках инфраструктурного сотрудничества. В связи с этим, Китаю крайне важно выстраивать двусторонние и многосторонние отношения с разными странами на всех уровнях.

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«Новый шелковый путь»
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