Задача Президента РФ: содержательный контроль за реализацией нацпроектов

Москва, , 23:14 — REGNUM Открывая заседание Президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле в среду, 24 октября, Президент РФ Владимир Путин заявил, что России предстоит «совершить прорыв» в своем развитии, и подчеркнул, что за реализацией национальных проектов, предусмотренных его майским указом, должен быть налажен «содержательный контроль».

«Нам нужен был детальный план такого прорыва, решительного продвижения по каждому направлению, в достаточно сжатые сроки была проведена большая серьезная работа — подготовлены национальные проекты, в которых обозначены целевые показатели и практические механизмы их достижения, объемы финансирования», — сказал Владимир Путин.

Глава государства предложил «отдельно поговорить о создании системы мониторинга исполнения национальных проектов и программ».

«Сразу подчеркну: здесь необходим именно содержательный контроль, контроль по существу, нельзя подменить дело пустыми бюрократическими отчетами и формальным закрытием поручений, как это у нас все-таки бывает», — отметил Владимир Путин.

«Для нас важно именно это, важен результат и видят ли люди, что города, например, и поселки становятся уютными и комфортными, строятся ли новые дороги, в лучшую ли сторону меняется работа детских садов, школ, больниц, социальных учреждений в целом, социальные и муниципальные услуги можно ли получить удобно и без очереди — вот что важно», — подчеркнул Владимир Путин.

«Нужно шире использовать накопленный опыт гражданского контроля, и в этой связи в рамках Общероссийского народного фронта хочу попросить активистов, экспертов этой общественной организации дальше действовать так же энергично, как это было в предыдущее время», — особо отметил Президент РФ.

Владимир Путин также отметил, что «обязательным является активное участие в проектах развития госкомпаний. Именно для таких целей они и создавались в конечном итоге».

«В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, «Газпрома», «Ростеха», «Ростелекома», «Роснефти», «Росатома», других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва», — подчеркнул глава государства.