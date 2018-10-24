«Аннексия Норвегии» — миф, в который втягивают Россию

Москва, , 22:20 — REGNUM Аннексия Норвегии Россией — «дурь», которая «прекрасно продается» пропагандистами, заявил 24 октября член Совета Федерации Олег Морозов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Крупные учения НАТО в Норвегии проходят после выхода многосерийного фильма «Оккупированные», в котором показана агрессивная Россия, которая вторгается на территорию этой страны.

«Какая аннексия Норвегии со стороны России? Ни исторически, никак… Ни в какие рамки не лезет! И что вы думаете, разве это не продается? Прекрасно продается. С пропагандистской точки зрения, с точки зрения современной информационной войны прекрасно продается эта дурь. И под предлогом этой дури появляются самые крупные учения НАТО, которые вынуждают нас отвечать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с заявлением о возросшей активности НАТО на восточном фланге — у границ России.

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