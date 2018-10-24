Америка вновь сильна, Трамп прав с саудитами во всем — сенатор

Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Свою полную поддержку действий Дональда Трампа в «деле Хашогги» выразил сенатор Линдси Грэм. Затрагивая все болевые точки этого вопроса, в том числе соразмерность реакции Трампа и его предложение Конгрессу решать на свое усмотрение, Грэм совершенно оправдывает Трампа на фоне активной критики. В своем твиттере 24 октября Линдси Грэм пишет:

«Согласен с Дональдом Трампом, как это только возможно. Действия Саудовской Аравии в Турции в отношении Джамаля Хашогги были страшными, необдуманными и с худшим прикрытием в истории прикрытий. Президент Трамп также прав в работе с Конгрессом над двухпартийным соглашением в поисках жесткого и адекватного ответа на этот варварский акт. Мы должны направить четкое послание о том, что будем отстаивать наши ценности, и те, кто следуют по пути, установленному Саудовской Аравией, заплатят тяжелую цену. Важно послать сигнал нашим врагам, что Америка вновь сильна».

Примечательно, что накануне группа коллег Грэма обратилась к Трампу с открытым письмом, в котором поведение Трампа трактовалось с точностью до наоборот — как забвение моральных ценностей Америки, увиливание от жесткого ответа и «лелеяние лидеров саудовского режима».

Отметим, Трамп неоднократно говорил, что отмена договоренностей по экспорту саудитам американского оружия — нецелесообразна, так как приведет к крупным убыткам.