«Их послали демократы и Джордж Сорос» — американский политик о мигрантах

Вашингтон, , 15:16 — REGNUM О том, что представляет собой «караван мигрантов» в изложении тех, кто сейчас поднимает панику вокруг этого события, в саркастическом ключе высказался конгрессмен Адам Шифф, назвав в своем микроблоге «караван» проектом демократов и Джорджа Сороса.

«Они не бедные отчаявшиеся беженцы, спасающиеся от насилия в Центральной Америке. Их послали демократы и Джордж Сорос. Они убийцы, бандиты и выходцы с Ближнего Востока. Они прямо у нас под дверью и представляют смертельную угрозу США. Это — караван. Караван лжи», — написал Шифф.

Вскоре он уточнил, что это был сарказм, и высказался «кристально ясно»:

«Это лишь часть из самой вопиющей лжи, которая говорится о тех, кто бежал от насилия, рискуя всем в поисках лучшей жизни. Трамп просто стремится использовать их отчаяние».

Отметим, что среди американских политиков наблюдаются диаметрально противоположные мнения о приближающемся к границе США «караване мигрантов». Так, вице-президент Майк Пенс заявил, что «караван» угрожает американцам и американским законам, а конгрессмен Мэтт Гэтц настаивает, что в рядах «каравана» находятся «преступники, бандиты и джихадисты».