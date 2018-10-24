Встреча министров культуры стран АСЕАН стартовала в Джокьякарте

Джокьякарта, Индонезия, , 11:21 — REGNUM Министр образования и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди открыл встречу министров государств-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), посвященную сотрудничеству в области культуры и искусства, сообщает Antaranews.

«Надеюсь, что позже мы сможем посвятить свои мысли и идеи обсуждениям», — заявил Мухаджир Эффенди, открывая встречу.

Основной темой восьмой встречи министров культуры АСЕАН в Джокьякарте станет «Культура для обогащения идентичности АСЕАН».

Индонезия предложила странам-членам АСЕАН принять Джокьякартскую декларацию в конце совещания. Декларация АСЕАН в области культуры направлена на создание мирного, открытого, здорового и гармоничного общества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия предлагает открытое и всеобъемлющее сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, обращая внимание на центральную роль АСЕАН.

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