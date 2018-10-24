Среда, 24 Октября 2018 года
12:02:11 МСК

Встреча министров культуры стран АСЕАН стартовала в Джокьякарте

Политика

Министр образования и культуры Индонезии открыл восьмую министерскую встречу АСЕАН в области культуры и искусства

Джокьякарта, Индонезия, 24 октября 2018, 11:21 — REGNUM  Министр образования и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди открыл встречу министров государств-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), посвященную сотрудничеству в области культуры и искусства, сообщает Antaranews.

«Надеюсь, что позже мы сможем посвятить свои мысли и идеи обсуждениям», — заявил Мухаджир Эффенди, открывая встречу.

Основной темой восьмой встречи министров культуры АСЕАН в Джокьякарте станет «Культура для обогащения идентичности АСЕАН».

Индонезия предложила странам-членам АСЕАН принять Джокьякартскую декларацию в конце совещания. Декларация АСЕАН в области культуры направлена на создание мирного, открытого, здорового и гармоничного общества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия предлагает открытое и всеобъемлющее сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, обращая внимание на центральную роль АСЕАН.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия предлагает концепцию сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
АСЕАН
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить