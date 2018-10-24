Израильские военные вновь убили палестинца

Тель-Авив, Израиль, , 08:27 — REGNUM Вооруженные силы Израиля убили палестинца на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 24 октября Anadolu.

23-летний Мохаммед Башарат был убит во время подавления акций протеста против израильской оккупации. Ни Палестина, ни представители еврейского государства пока не прокомментировали данный инцидент.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной значительно осложнились после решения президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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