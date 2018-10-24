Китай начал строительство второго корабля береговой охраны для Малайзии

Ухань, Китай, , 04:44 — REGNUM Китай приступил к строительству второго корабля береговой охраны для Малайзии в столице провинции Ухань в центре Китая, сообщает 23 октября агентство Синьхуа.

Новый корабль будет строиться компанией Wuchang Shipbuilding Industry Group, являющейся дочкой China Shipbuilding Industry Co. на базе Шуанлю в Ухане. Строительство первого корабля специально для Малайзии началось 31 июля 2018 года.

Согласно контракту, Китай разработает и построит четыре таких корабля для Королевских морских сил Малайзии. Они будут использоваться для патрулирования, проведения антитеррористических операций, поисково-спасательных операций и прочей деятельности.

Отметим, что сотрудничества Китая и Малайзии идет далеко не так гладко. Так, в середине августа 2018 года премьер-министр страны Махатхир Маохамад заявил о планах свернуть инфраструктурные проекты Китая в Малайзии.

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