«России придётся искать компромисс с США по Сирии» — Морозов

Москва, , 22:35 — REGNUM Процесс урегулирования в Сирии заработает только в том случае, если будет носить характер сложного компромисса между всеми участниками конфликта. Об том 23 октября заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Тот формат, который будет предложен сейчас по дальнейшему политическому урегулированию, сработает только в одном случае — если это будет конструкция, которая устроит всех игроков в той или иной степени. Это набор колоссального набора компромиссов. В том числе здесь нужно искать какой-то компромисс с американцами обязательно, иначе не уйдут и будут постоянно поджигать этот фитиль», — заявил Морозов.

По его мнению, есть по крайней мере один момент, который можно «продавливать совместными усилиями» — это идея территориальной целостности Сирии. Во-вторых, потенциально возможно сойтись на условии демократического процесса утверждения новой власти, новой конституции и нового политического устройства.

«Под международным контролем, но когда ни одна из сил не пытается силовым способом решать эту проблему», — указал он.

Тем не менее, до тех пор, пока ключевые игроки в регионе не могут прийти к единому решению по поводу судьбы власти Башара Асада, говорить о перспективе такого урегулирования сложно, считает Морозов. По его мнению, если «из Сирии и будут уходить, то сразу все».

«Трудно представить, что все ушли, а американцы остались — тогда останемся и мы, потому что это было бы слишком опрометчиво, оставить американцев один на один с этой ситуацией, не понимая, куда она вырулит», — отметил он.

Напомним, что ранее стало известно о готовящемся саммите по Сирии в формате Россия-Турция-Германия-Франция. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что саммит пройдет в Стамбуле 27 октября. Там участники обсудят политического урегулирования в регионе, вопросы безопасности, а также условия для возвращения беженцев в страну.