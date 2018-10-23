Бывшему лидеру партии АдГ Фрауке Петри предъявлены обвинения

Берлин, , 16:14 — REGNUM Прокуратура Дрездена предъявила обвинения бывшему председателю партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Фрауке Петри, передает телеканал N-TV 23 октября.

Ныне независимый депутат бундестага Петри должна предстать перед судом. Ее подозревают в лжесвидетельстве под присягой. Прокуратура полагает, что она давала ложные показания в ноябре 2015 года перед избирательной комиссией по поводу займов кандидатов от партии АдГ на предвыборную кампанию в саксонский ландтаг. Сама Петри настаивает, что сделала неверные заявления по заблуждению.

В 2017 году после успешных для партии выборов в бундестаг Фрауке Петри покинула АдГ из-за расхождения во взглядах с коллегами. В частности, ее не устраивало присутствие в партии радикальных националистов.